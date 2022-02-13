Staffel 06 Folge 05 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Staffel 06 Folge 05 - Mein Gemeindebau
Herr Doser hat Geburtstag und wartet in seinem Gemeindebau auf Christine, doch die kommt nicht. Der Grund: eine Überraschungsparty in Dosers Garten. Die engsten Freunde wie Sylvia und Tom, Frau Herta, die Susi und ihr Freund - alle warten sie im Garten um ihn zu überraschen. Der Plan ihn herzulocken ist ein fingierter Einbruch. So schnell können die Gäste gar nicht schauen ist Herr Doser schon zur Stelle. Tamara braucht etwas Frisches damit die Männer anbeißen und sie sich als Frau wohler fühlt. Eine Stilberatung muss her. Doch dort erfährt sie zu ihrem Leidweisen, dass ihr Pink nicht steht. Das geht gar nicht, ist die Lady doch schon im engsten Kreis als Punschkrapferl bekannt. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex machen heute einmal blau vom Casting für den Gemeindebau-Superstar und schmeißen sich auf die BMX Bahn um dort alle Bumps and Jumps zu rocken. Das ist zumindest Hansis Plan, hat er als Chuck Norris des Gemeindebaus ja auch BMX Blutkörperchen in seiner Blutbahn. Herbert, das Favoritner Original, ist mit Spezl Dominic heftig am Flirten auf der Meidlinger Hauptstraße. Heute muss sein berühmt-berüchtigter Lotto Schmäh die Damenherzen weich werden lassen, doch genau das Gegenteil passiert. Herbert trifft auf eine Lady, die ihn mit Gegenfragen quält, auf die er so ganz und gar nicht vorbereitet ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
