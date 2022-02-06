Staffel 06 Folge 04 - Mein GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Staffel 06 Folge 04 - Mein Gemeindebau
Herr Doser ist in streng geheimer Mission unterwegs in der Lugner City. Gemeinsam mit Christine ist er auf der Spur von Ladendieben. Und wie es der Zufall so will oder besser gesagt Herr Doser, entdecken die beiden auch eine schwer verdächtige Person. Schnell nehmen die beiden die Fährte hinter dem ahnungslosen Kunden auf. Tamara hat über den Aufruf bei Krone Hit ein heißes Date im Stockdunkeln. Dinner in the Dark heißt es für die Lady. Der Vorteil - es zählen die inneren Werte und nicht Äußerlichkeiten. So wird im Schutze der schwarzen Luft heiß geflirtet und die Chemie scheint zwischen den beiden Turteltäubchen zu passen. Selbst die ehrliche Ansage von Tamara, dass sie gerne schmust, schreckt ihr Gegenüber nicht ab. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex stecken noch mitten in ihrem neuesten Projekt: Auf der Suche nach dem Gemeindebau Superstar – Eine Talentshow aus dem Gemeindebau. Das Aufrufvideo gestaltet sich schwieriger als gedacht. Und Herbert, das Favoritner Original, macht mit Spezl Dominic die Meidlinger Hauptstraße unsicher. Er lehrt dem Jüngling, wie die Schmähs bei den Damen am besten zu platzieren sind. Achtung – das ist Bildungsfernsehen auf höchstem Niveau.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick