Mein Gemeindebau
Folge 1: Tamara im Selbstverteidigungskurs
Tamara besucht einen Selbstverteidigungskurs und lernt dort, sich schnell und auch ohne Gewalt zu wehren. Christine wird nostalgisch und schwelgt in schönen Erinnerungen, wenn sie ihre kleinen Rauchfangkehrer-Figuren zu Hause sieht. Deshalb lädt sie Susi und Norbert zu sich nach Hause ein, um ihnen die Sammlung zu zeigen und danach geht’s für die drei ins Wiener Rauchfangkehrer Museum. Bei Herbert geht es wieder rund, denn seine Vorzimmerlampe ist kaputt. Klingt banal, artet aber völlig aus, denn Dominik lässt er nicht einmal mehr das Besteck aus dem Geschirrspüler holen und deshalb lädt er auch noch seinen anderen Kumpel Toni als Helferlein ein. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex sind geschrumpft, denn Alex fehlt. Aber das ist Absicht, denn er hat bald Geburtstag und Michi und Hansi planen für ihn eine Überraschungsparty. Außerdem gibt’s eine große Änderung in Hansis Leben: sein Single-Leben ist vorbei und Freundin Andrea ist auch schon bei ihm eingezogen.
