Mein Gemeindebau
Folge 3: Es fliegen die Funken
Tamara zieht in ihr neues, kleines Reich. Die Wohnung ist zwar möbliert, doch schnell stellt sie fest, dass auf jeden Fall noch ein Schrank fehlt. Eine Dame benötigt schließlich viel Stauraum für ihre zahlreichen Schätze. Bei Herbert funkt es ordentlich, denn die Vorzimmerlampe wird montiert. Dominik und Toni geben bei der Montage ihr bestes, aber bei Herbert liegen die Nerven wie immer blank. Auch Benjamin und Roman sind wieder am Start. Bei den beiden Brüdern fliegen die Herzen hoch. Denn Benjamin hat ein Date mit einem jungen Mann, den er im Internet kennengelernt hat. Im Cafe Siebenbrunnen geht es heiß her, denn die Überraschungsparty für Alex ist in vollem Gange und Michi wird richtig sentimental.
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