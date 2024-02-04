Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 5vom 04.02.2024
50 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12

In dieser Folge gerät Tamara ordentlich ins Schwitzen. Der Kasten muss zusammengebaut werden und die Anleitung ist nur etwas für Studierte, ist sich die Lady sicher. Christine entführt Norbert und Susi zum Wienerberg See zum Enten füttern. Zwischen Christine und Norbert herrscht wieder mal dicke Luft. Sonja sucht ein Elektrogeschäft auf. Sie ist auf der Suche nach einem Motorengeräusch für ihr stilles Örtchen. Ob sie fündig wird, wird sich zeigen. Herbert hat Dominik zu einem Match auf dem Minigolfplatz herausgefordert. Die Spannung ist so hoch wie bei einer WM, zumindest bei Herbert, der nur schwer verlieren kann.

