ATVStaffel 8Folge 7vom 18.02.2024
Folge 7: Steh auf, wenn du im Wasser liegst

49 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 12

Tamara hat ein Vorstellungsgespräch und ein Probeputzen im Hotel Donauwalzer. Christine ist aufgeregt, weil heute geht’s mit Susi und Norbert auf den Flohmarkt. Als Flohmarkt-Spezialistin weiß Christine, da muss man pünktlich sein, sonst sind die besten Stücke schon weg. Die drei Fragezeichen sind am Neusiedlersee und Hansi bekommt beim Stand-Up-Paddeling die Rechnung präsentiert. Sonja begibt sich heute auf Shopping-Tour, denn es muss Unterwäsche her. Für sich und auch für den Mann.

ATV
