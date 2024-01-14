Mein Gemeindebau
Folge 2: Christine sieht rot
49 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Tamara verliert ihre Wohnung und muss ausziehen. Doch es findet sich eine Lösung und die kesse pink Lady bekommt eine neue Gemeindebauwohnung. Nun heißt es umziehen - aber das ist nicht ihre Stärke. Im Rauchfangkehrermuseum fliegen die Fetzen und dunkle Wolken ziehen auf, denn Norbert versteht Christines Sammlerleidenschaft nicht und das bringt sie ganz schön in Rage. Herbert, Dominik und Toni sind auf dem Weg ins Möbelhaus, um eine Lampe zu kaufen. Dort gibt es einige Hürden zu bewältigen und Dominik verfährt sich mit der Rolltreppe. Und Sonja macht es sich am FKK-Strand der Lobau gemütlich.
Mein Gemeindebau
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4