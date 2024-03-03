Von Bier bechern und ZungenbrechernJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 9: Von Bier bechern und Zungenbrechern
48 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Für Tamara geht’s zum Zahnarzt. Doch der Besuch beim Zahnarzt ist kein Wellnessurlaub, wie sich schnell herausstellt. Herbert und Dominik geben weiter in der Prater Alm Gas und der Alkohol lockert Dominiks Zunge gewaltig. So mancher Zungenbrecher wird zu seinem Albtraum. Renè, die Ex-Flamme von Fragezeichen Michi, zeigt uns seinen Gemeindebau. Diesmal macht er Fotos für sein neues Dating-Profil. Roman will sich endlich ein Piercing durch den kleinen Prinzen stechen lassen: Mission „Prinz Albert“ beginnt. Begleitet und unterstützt wird er dabei von Chris, der Flamme seines Bruders Benjamin.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4