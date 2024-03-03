Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 9vom 03.03.2024
48 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12

Für Tamara geht’s zum Zahnarzt. Doch der Besuch beim Zahnarzt ist kein Wellnessurlaub, wie sich schnell herausstellt. Herbert und Dominik geben weiter in der Prater Alm Gas und der Alkohol lockert Dominiks Zunge gewaltig. So mancher Zungenbrecher wird zu seinem Albtraum. Renè, die Ex-Flamme von Fragezeichen Michi, zeigt uns seinen Gemeindebau. Diesmal macht er Fotos für sein neues Dating-Profil. Roman will sich endlich ein Piercing durch den kleinen Prinzen stechen lassen: Mission „Prinz Albert“ beginnt. Begleitet und unterstützt wird er dabei von Chris, der Flamme seines Bruders Benjamin.

