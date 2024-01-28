Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 4vom 28.01.2024
Folge 4: Happy Birthday, Alex!

49 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 12

Tamara ist im Möbelhaus auf der Suche nach einem Schrank für ihre neue Wohnung. Nur wie bekommt sie das gute Stück nach Hause transportiert? Christine ist entsetzt über den Dreck in ihrem Grätzel und beschließt kurzerhand auf Putztour zu gehen. Natürlich hat sie ihre Helfer Susi und Norbert dabei. Im Café Siebenbrunnen wird die Party von Alex vorbereitet und Andrea entlarvt den wahren Kern von Hansi. Er ist in Wirklichkeit ein wahrer Romantiker also. Wer hätte das gedacht? Benjamin hat sein Date mit Chris und geht gleich einmal mit einem romantischen Gedicht aufs Ganze. Ob das so gut ankommt, wird sich zeigen.

