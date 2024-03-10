Stichtag im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 10: Stichtag im Gemeindebau
Bei Christine ist heute großer Putztag. Alle Kuscheltiere müssen gekämmt und gebürstet werden. Susi und Norbert helfen fleißig mit. Rene scheint alles zu haben, was die Damen brauchen. Er ist liebevoll, zärtlich und wenn er ein Auto hätte, würde er die Herzdame auch vom Friseur abholen. Das ist wichtig für die Damen, meint der junge Single. Deshalb legt er sich ein Tinder-Profil mit einem Auto als Hintergrundbild an. Wir drücken ihm die Daumen. Roman bekommt endlich sein heiß ersehntes Intimpiercing und sein Begleiter und „Noch-Schwager“ Chris hat noch ein paar deutliche Worte mit Romans Bruder Benjamin zu wechseln. Die Beziehung kriselt und er will Schluss machen. Wie wird Benjamin darauf reagieren? Und bei Tamara wird gezogen, gebohrt und gespritzt. Der Zahnarzt macht keine halben Sachen, damit die Dame wieder ein perfektes Kusslächeln bekommt.
