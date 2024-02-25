Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 8vom 25.02.2024
Folge 8: Probieren geht über studieren

49 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12

Tamara kommt beim Probeputzen ganz schön ins Schwitzen. Die Hoteldirektorin hat vom Bett bis zur Gardine etwas zu beanstanden. Sonja hat die Qual der Wahl. Welche Dessous passen am besten zu ihrem Typ? Bei Christine ist der Kaufrausch ausgebrochen. Sie und Susi sind auf dem Flohmarkt nicht mehr zu halten. Herbert und Dominik sind auf Aufriss in der Prater Alm. Um Dominik etwas aufzulockern, soll er zwei Bier in kurzer Zeit kippen. Das lockert die Hüften und die Zunge. Mal sehen, ob es klappt.

