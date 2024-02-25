Probieren geht über studierenJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 8: Probieren geht über studieren
49 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12
Tamara kommt beim Probeputzen ganz schön ins Schwitzen. Die Hoteldirektorin hat vom Bett bis zur Gardine etwas zu beanstanden. Sonja hat die Qual der Wahl. Welche Dessous passen am besten zu ihrem Typ? Bei Christine ist der Kaufrausch ausgebrochen. Sie und Susi sind auf dem Flohmarkt nicht mehr zu halten. Herbert und Dominik sind auf Aufriss in der Prater Alm. Um Dominik etwas aufzulockern, soll er zwei Bier in kurzer Zeit kippen. Das lockert die Hüften und die Zunge. Mal sehen, ob es klappt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4