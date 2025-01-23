Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau

Mit Schwung in den Swingerclub

ATVStaffel 9Folge 4vom 23.01.2025
Mit Schwung in den Swingerclub

Mit Schwung in den SwingerclubJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau

Folge 4: Mit Schwung in den Swingerclub

48 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Christine aus dem Gemeindebau in Wien Meidling hat heute mit ihren Freunden Susi, Silvia und Norbert eine ganz spezielle Mission: Sie gehen in den Swingerclub. Benjamin kämpft unterdessen mit seinen Kärntner Kasnudeln ohne Käse, frei nach dem Rezept der Salzburger Nockerl, bis Chris endlich erscheint und das Versöhnungsgericht verkosten darf. Und Michl will seinen linken Arm pimpen. Da muss ein Tattoo her, nur was er genau will, weiß er noch nicht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

Alle 9 Staffeln und Folgen