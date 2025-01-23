Mit Schwung in den SwingerclubJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Mit Schwung in den Swingerclub
48 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Christine aus dem Gemeindebau in Wien Meidling hat heute mit ihren Freunden Susi, Silvia und Norbert eine ganz spezielle Mission: Sie gehen in den Swingerclub. Benjamin kämpft unterdessen mit seinen Kärntner Kasnudeln ohne Käse, frei nach dem Rezept der Salzburger Nockerl, bis Chris endlich erscheint und das Versöhnungsgericht verkosten darf. Und Michl will seinen linken Arm pimpen. Da muss ein Tattoo her, nur was er genau will, weiß er noch nicht.
