Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau

Neue Zähne für Tamara

ATVStaffel 9Folge 1vom 02.01.2025
Neue Zähne für Tamara

Neue Zähne für TamaraJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau

Folge 1: Neue Zähne für Tamara

51 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Christine lädt Norbert und Susi zu sich in ihr Schatzkisterl ein. Auch Silvia ist mit von der Partie und möchte mit der Bande in einen Escape Room gehen. Oma Sonja versucht unterdessen, ihre Bedürfnisse zu stillen und schaut sich deswegen in einem Sexshop um. Herbert raucht die Glatze, weil er von Dominik wieder einmal versetzt wurde. Beim Friseur seines Vertrauens lenkt er sich ab. Und Tamara kann wieder strahlen: Sie hat endlich ihre neuen Zähne bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

Alle 9 Staffeln und Folgen