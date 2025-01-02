Mein Gemeindebau
Folge 1: Neue Zähne für Tamara
51 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Christine lädt Norbert und Susi zu sich in ihr Schatzkisterl ein. Auch Silvia ist mit von der Partie und möchte mit der Bande in einen Escape Room gehen. Oma Sonja versucht unterdessen, ihre Bedürfnisse zu stillen und schaut sich deswegen in einem Sexshop um. Herbert raucht die Glatze, weil er von Dominik wieder einmal versetzt wurde. Beim Friseur seines Vertrauens lenkt er sich ab. Und Tamara kann wieder strahlen: Sie hat endlich ihre neuen Zähne bekommen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4