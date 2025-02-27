Mein Gemeindebau
Folge 9: Ab in den Ring!
49 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Christine, Susi und Silvia planen eine Überraschungsparty für Norbert. Er hat heute seinen letzten Arbeitstag und der Pensionsantritt muss gebührend gefeiert werden. Tamara ist derweil zu einem Wrestling-Event in Gänserndorf eingeladen. Es wird wild, denn sie sitzt in der ersten Reihe und die Stühle fliegen ihr um die Ohren. Und Herbert hat ein Fußballspiel mit seiner Nachwuchsmannschaft. Doch vor dem Match ist noch einiges zu tun ...
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4