Mein Gemeindebau
Folge 6: Sonja lässt die Hüllen fallen
48 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Sonja möchte Fotos von sich, die ihr gerecht werden. Darum geht es heute zu einem Erotikshooting. Christine, Susi, Norbert und Silvia sind am Flughafen in Wien. Warum? Sie wollen zusehen, wie andere wegfliegen. Benjamin ist wieder glücklich. Chris hat ihm verziehen und nun muss das Liebesnest aufgehübscht werden. Bei den drei Fragezeichen wird es unterdessen haarig. Alex muss zur Haarentfernung, denn Michl findet, dass Alex eindeutig zu viel Pelz am Rücken hat.
