Mein Gemeindebau
Folge 10: Norberts Pensionsfeier
48 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Als Norbert endlich auf seiner eigenen Pensionsfeier auftaucht, kann die große Party beginnen. Doch Christine wird das rauschende Fest schnell zu wild. Unterdessen ist Trainer Herbert beim Fußballmatch kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Es steht schlecht um seine Mannschaft. Und die drei Fragezeichen wollen ins Energy-Getränkedosen-Business einsteigen. Vor allem Hansi glaubt fest daran, damit ans große Geld kommen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4