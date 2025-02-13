Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze

ATVStaffel 9Folge 7vom 13.02.2025
Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze

Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze

Mein Gemeindebau

Folge 7: Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze

48 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Tamara ist leider wieder ohne Job. Dennoch hat sie viel zu tun, denn sie hat heute eine ganz wichtige Aufgabe zu erledigen. René hat die Suche nach der Liebe vorerst eingestellt, denn dafür braucht man Geld. Das soll aber bald kein Problem mehr sein, denn er hat eine Geschäftsidee. Bei den drei Fragezeichen beginnen die Schmerzen bei der Haarentfernung im Beauty Salon. Aber nicht nur der Rücken von Alex macht Bekanntschaft mit dem Waxing ...

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

