Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze
Mein Gemeindebau
Folge 7: Tamaras ungewöhnliche Zimmerpflanze
48 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Tamara ist leider wieder ohne Job. Dennoch hat sie viel zu tun, denn sie hat heute eine ganz wichtige Aufgabe zu erledigen. René hat die Suche nach der Liebe vorerst eingestellt, denn dafür braucht man Geld. Das soll aber bald kein Problem mehr sein, denn er hat eine Geschäftsidee. Bei den drei Fragezeichen beginnen die Schmerzen bei der Haarentfernung im Beauty Salon. Aber nicht nur der Rücken von Alex macht Bekanntschaft mit dem Waxing ...
