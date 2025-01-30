Nageln will gelernt seinJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Nageln will gelernt sein
48 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Tamara will ihre Wohnung verschönern und kämpft mit der Wasserwaage. Herbert besucht seinen Freund Toni, der spannende Geschichten erzählt – inklusive einer nächtlichen Polizeirazzia. Benjamin kocht für sein Date Chris und hofft auf Liebe durch den Magen. Sonja, die heißeste Oma im Gemeindebau, hat neues Spielzeug aus dem Sexshop und plant erotische Fotos.
