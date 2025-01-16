Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 9Folge 3vom 16.01.2025
Folge 3: Der Geist von Krems

47 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Die drei Fragezeichen sind im Keller der Geisterwohnung in Krems. Angeblich kann man im Rauch einer E-Zigarette einen Geist sehen. Wird sich das bewahrheiten? René hat unterdessen sein Date in seine "Männerwohnung" eingeladen und versucht, mit der Küche zu punkten. Tamara ist aufgeregt, denn sie hat seit Kurzem endlich einen Job als Abwäscherin. Mit einem großen Grinsen beginnt sie den Arbeitstag. Und Benjamin möchte seinen Ex Chris wieder zurückgewinnen.

ATV
