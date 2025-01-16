Mein Gemeindebau
Folge 3: Der Geist von Krems
47 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Die drei Fragezeichen sind im Keller der Geisterwohnung in Krems. Angeblich kann man im Rauch einer E-Zigarette einen Geist sehen. Wird sich das bewahrheiten? René hat unterdessen sein Date in seine "Männerwohnung" eingeladen und versucht, mit der Küche zu punkten. Tamara ist aufgeregt, denn sie hat seit Kurzem endlich einen Job als Abwäscherin. Mit einem großen Grinsen beginnt sie den Arbeitstag. Und Benjamin möchte seinen Ex Chris wieder zurückgewinnen.
Mein Gemeindebau
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4