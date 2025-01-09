Gefangen im Escape RoomJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Gefangen im Escape Room
49 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Sonja ist im Sexshop angekommen und hat die Qual der Wahl. Mit ihrer offenen Art macht sie selbst die Verkäuferin sprachlos. Die drei Fragezeichen haben unterdessen eine ganz spezielle Mission. Sie sind zu Besuch in Krems bei einem Geisterjäger. Mit einer eher unkonventionellen Methode sucht Rene die große Liebe, um bald in seiner Gemeindebauwohnung zu zweit zu sein. Und Christine ist mit Susi, Norbert und Silvia immer noch eingesperrt. Ob sie aus dem Escape Room fliehen können?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4