Folge vom 30.04.2023
Ein Leben in PinkJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 30.04.2023: Ein Leben in Pink
44 Min.Folge vom 30.04.2023
Gulf Shores, Alabama - ein Strandparadies am Golf von Mexiko. An diesem traumhaften Ort im Süden der USA wollen Marti und Daniel in eine Immobilie investieren. Die Idee: Ein Schnäppchenhaus für unter 350.000 Dollar ergattern, nach allen Regeln der Kunst aufhübschen und anschließend als Feriendomizil selbst nutzen oder an Erholungssuchende vermieten! Ein passendes Objekt hat das Paar schnell gefunden. Doch die Renovierungsarbeiten verschlingen jede Menge Zeit und Geld.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.