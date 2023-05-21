Mein Haus am Strand
Folge vom 21.05.2023: Ein unschlagbares Team
45 Min.Folge vom 21.05.2023
Eine Familie aus Houston ist auf der Suche nach einem Ferienhaus in dem charmanten Urlaubsort Surfside Beach in Texas. Wer ein Traumhaus für nur 300.000 Dollar inklusive Renovierung sucht, muss mit Überraschungen rechnen. Doch Monica und Jim haben schon früher Häuser saniert und scheuen sich nicht vor ein wenig Arbeit, vor allem, wenn sie dadurch ein Strandhaus zu einem erschwinglichen Preis bekommen können. Auf der Wunschliste stehen drei Schlafzimmer und genug Platz, um sich draußen aufzuhalten und Gäste empfangen zu können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.