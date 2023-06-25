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Mein Haus am Strand

HGTVFolge vom 25.06.2023
Meerblick auf Long Island

Meerblick auf Long IslandJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 25.06.2023: Meerblick auf Long Island

44 Min.Folge vom 25.06.2023

Ein Ehepaar sucht ein Strandhaus auf Long Island, in dem sie ihre Familie über Generationen hinweg aufwachsen sehen können. Die teure Insel liegt vor den Toren New Yorks und bietet über zweieinhalbtausend Kilometer Küste. Häuser direkt am Wasser kosten hier schon mal über 30 Million Dollar. Doch Larry und Joann wünschen sich nichts mehr, als in ein kleines Häuschen mit Meerblick zu ziehen und dort schöne Momente mit ihren Kindern zu verbringen. Maklerin Rosemary Rivera legt sich ins Zeug, um den Traum des Paares für 725.000 Dollar zu erfüllen.

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