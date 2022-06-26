Folge vom 26.06.2022
Aus zwei mach dreiJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 26.06.2022: Aus zwei mach drei
44 Min.Folge vom 26.06.2022
Immer mehr sonnenhungrige Amerikaner:innen zieht es nach Panama City Beach am Golf von Mexiko. Hier sucht eine Familie nach einer bezahlbaren Ferienwohnung in der Nähe vom Strand. Sie wünschen sich ein Domizil im Erdgeschoss mit drei Schlafzimmern und einem schönen Ausblick aufs Wasser. Um alles zu bekommen, was sie sich wünschen, und dabei ihr Budget in Höhe von 400.000 Dollar nicht zu sprengen, ist das Paar bereit, sich auch renovierungsbedürftige Objekte anzusehen. Da Vater und Handwerker Alex allein für die Renovierung verantwortlich wäre, ist die Familie nicht sicher, wie viel sie tatsächlich stemmen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.