Folge vom 07.05.2023
Das FamilienprojektJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 07.05.2023: Das Familienprojekt
44 Min.Folge vom 07.05.2023
An der Küste Connecticuts reiht sich ein Jachthafen an den nächsten, ein Paradies für Segler und Angler. Häuser hier können Millionen kosten. Single-Dad Mike sucht jedoch Beachfeeling für wenig Geld: ein Haus, das inklusive Renovierung maximal 400.000 Dollar kostet. Der Softwareentwickler hat seine drei Töchter allein großgezogen, jetzt sind sie erwachsen – und Mike will seinen Traum wahrmachen. Maklerin Elaine zeigt ihm ein 90 m2-Haus für 349.900 Dollar, das stark renovierungsbedürftig ist. Haus Nummer 2 kostet nur 299.900 Dollar, hat schönen Meerblick und scheint gut in Schuss zu sein. Wo ist der Haken?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.