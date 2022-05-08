Kostenexplosion an Floridas vergessener KüsteJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 08.05.2022: Kostenexplosion an Floridas vergessener Küste
45 Min.Folge vom 08.05.2022
Obwohl sie verlobt sind und eine Hochzeit planen müssen, haben Anne und DJ beschlossen, ein Strandhaus an der sogenannten „Forgotten Coast“ in Florida zu erstehen. Anne fand ein vielversprechendes Haus im Internet – und als sie schon mal da sind, wollen sie noch mehr Häuser besichtigen. Ihr Makler zeigt ihnen eine Reihe toller Grundstücke am Wasser, sodass Anne und DJ die Qual der Wahl haben. Doch die Auswahl eines Hauses ist nur die halbe Miete, denn Anne und DJ wollen den Großteil der Renovierungsarbeiten selbst übernehmen. Wird es ihnen gelingen, ihr Budget und den Zeitplan einzuhalten, bevor sie wieder zurück nach Minnesota müssen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.