Eine Baustelle für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 19.06.2022: Eine Baustelle für die ganze Familie
44 Min.Folge vom 19.06.2022
Wohnungssuche auf Dauphin Island: Jede Menge Natur und kilometerlange Strände machen den kleinen Ort am Golf von Mexiko zu einer beliebten Urlaubsdestination. Dort suchen Rachel und Shane aus Las Vegas für ihre Familie ein Ferienhaus mit Einliegerwohnung. Sie hätten gerne einen Rückzugsort im grünen Osten der Insel und wünschen sich ein Haus inmitten der Natur und mit Blick aufs Meer durch die Bäume. Um Geld zu sparen ist die Familie offen für eine Renovierung, solange sie unter 300.000 Dollar bleiben. Finden sie ein Haus, in das es sich zu investieren lohnt?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.