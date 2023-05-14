Mein Haus am Strand
Folge vom 14.05.2023: Das Gruselhaus von Hull
45 Min.Folge vom 14.05.2023
Ein Ehepaar aus Norwell ist auf der Suche nach einem Ferienhaus in der Küstengemeinde Hull in Massachusetts. Sie erhoffen sich einen Meerblick, ein großes, offenes Raumkonzept mit vier bis fünf Schlafzimmern und drei Bädern sowie eine große Veranda. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, können sie eine halbe Million ausgeben. Doch Immobilien in der Region sind teuer und die Suche nach dem richtigen Haus in ihrer Preisklasse könnte einige größere Renovierungsarbeiten erfordern. Die beiden sind handwerklich begabt und schrecken nicht vor dem Anpacken ab – aber haben sie den Aufwand der Renovierung unterschätzt?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.