Folge vom 04.06.2023
Rückkehr nach FloridaJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 04.06.2023: Rückkehr nach Florida
45 Min.Folge vom 04.06.2023
Weiße Sandstrände, Urlaubsflair und atemberaubende Luxusvillen: Ein Haus am Wasser kann in Tampa Bay locker 20 Millionen kosten. Doch das Paar Jeff und Elissa sucht ein neues Zuhause für höchstens 375.000 Dollar inklusive Renovierung. Auf ihrer Wunschliste stehen drei Schlafzimmer und unbedingt zwei Bäder, außerdem möchten sie vom Haus aufs Wasser blicken können und wollen einen Garten haben. Mit ihrer Maklerin Sarah machen sie sich auf die Suche, die Nadel im Heuhaufen zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.