Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Buddies Burgerbar", Regensburg
44 Min.Ab 12
Am zweiten Tag gibt es lecker Burger! "Buddies Burgerbar" liegt in Regensburgs Innenstadt und wird von Gastgeber Daniel Schnarr (39) geführt. Nach dem Vorbild verschiedener "Burger"-Konzepte aus New York wurde hier jedes kleine Detail liebevoll in Handarbeit ausgearbeitet. Im Betrieb verstehen sich die Mitarbeiter als sogenannte "Buddies" und sind auch privat befreundet. Wie weit die Freundschaft unter den Mitstreitern geht, wird sich heute zeigen.
