Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.11.2019: "Dicke Wirtin", Berlin
44 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Heute lädt Karsten Drees zum Essen ein. In seiner "Dicken Wirtin" gibt es alles, was das Berliner Herz begehrt: klassische Berliner Gerichte. Doch nicht nur seine Küche soll seine Mitstreiter überzeugen, auch das Ambiente ist mit ganz viel Liebe gestaltet worden. Springt der Funke auf die anderen Gastronomen über? Was hält Mike von dem Berliner Kultrestaurant?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen