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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Dicke Wirtin", Berlin

Kabel EinsFolge vom 21.11.2019
"Dicke Wirtin", Berlin

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.11.2019: "Dicke Wirtin", Berlin

44 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12

Heute lädt Karsten Drees zum Essen ein. In seiner "Dicken Wirtin" gibt es alles, was das Berliner Herz begehrt: klassische Berliner Gerichte. Doch nicht nur seine Küche soll seine Mitstreiter überzeugen, auch das Ambiente ist mit ganz viel Liebe gestaltet worden. Springt der Funke auf die anderen Gastronomen über? Was hält Mike von dem Berliner Kultrestaurant?

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