Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 12

In der "Küche im Keller" findet man viele Küchenutensilien aus "Omas Zeiten". Gastgeber und Küchenchef Marco Brauch (40) hat seinen kleinen gemütlichen Laden in Gera eröffnet. Hier treffen moderne und klassische Speisen zusammen und werden neu interpretiert und nach eigenen Rezepten angeboten. Mike Süsser ist ebenfalls gespannt auf das Konzept.

