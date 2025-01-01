Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"1880 Alte Brauerei", Gera

44 Min.Ab 12

Zur Wochenmitte geht es noch einmal nach Gera in die Event-Location "1880 Alte Brauerei". Das dazugehörige Restaurant bietet eine internationale frische Küche an. Gastgeber Stefan Sander (52) will jedoch nicht nur mit leckerem Essen punkten: Vom Eiswürfel bis zum Tee-Aufguss werden auch die Getränke bei Stefan zum echten Erlebnis.

