44 Min.Ab 12

Das "Loft's Steakhaus" ist zugleich Bar, Bistro und Steakhaus in einem. An einer viel besuchten Ecke in Ingolstadt lädt Paulo de Assunção Folha (25) in sein Restaurant im modernen Industriestil ein. Es ist der letzte Tag und für Paulo ist der Sieg noch möglich. Auch für Mike Süsser ist es der Tag der Entscheidung, denn seine Punkte können die Karten nochmal ganz neu mischen.

