Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Loft's Steakhaus", Ingolstadt
44 Min.Ab 12
Das "Loft's Steakhaus" ist zugleich Bar, Bistro und Steakhaus in einem. An einer viel besuchten Ecke in Ingolstadt lädt Paulo de Assunção Folha (25) in sein Restaurant im modernen Industriestil ein. Es ist der letzte Tag und für Paulo ist der Sieg noch möglich. Auch für Mike Süsser ist es der Tag der Entscheidung, denn seine Punkte können die Karten nochmal ganz neu mischen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins