Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Madiba Afrika", Mainz
44 Min.Ab 12
An Tag vier erleben die Gastronomen echte afrikanische Küche mitten in Mainz. Gastgeberin Hayat Akcay hofft mit ihrem Mix aus ost- und westafrikanischen Gerichten im "Madiba Afrika" diesmal auf den Sieg der Woche. Als Fan von besonders scharfem Essen muss sie jedoch auf die Geschmacksnerven ihrer Mitstreiter achten. Und wie kommen die ausgefallenen Gerichte bei Mike Süsser an?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
