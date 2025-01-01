Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant 1687", Berlin
44 Min.Ab 12
Zum Start der neuen Wochen geht es nach Berlin-Mitte. Kevin Falk ist Küchenchef im "Restaurant 1687" und er will nicht nur Mike Süsser, sondern auch seine Gastrokollegen mit gutem Essen begeistern. Das edle Ambiente schraubt die Erwartungen hoch, aber Kevin ist überzeugt, heute abzuliefern. Den goldenen Teller will er mit seinen Skills ins Herz der Hauptstadt holen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins