Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

In einem umgebauten Gewächshaus Weihnachten zu feiern, ist in der Geschichte von "Mein Lokal, Dein Lokal" bisher einzigartig. Dieses Ass will Patissier und Lokalinhaber Wolfgang im Wettbewerb ausspielen. In seinem Lokal "Das Grünhaus" in Cadolzburg sollen modern fränkische Weihnachtsgerichte Mike Süsser und die Konkurrenz von den Socken hauen.

