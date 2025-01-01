Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Nassauer Keller", Nürnberg

Kabel Eins
"Nassauer Keller", Nürnberg

"Nassauer Keller", NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Nassauer Keller", Nürnberg

44 Min.Ab 6

Das Wochenfinale wird unterhalb von Nürnbergs Straßen im "Nassauer Keller" ausgetragen, wo Nico seit 2007 im mittelalterlichen Ambiente traditionell fränkische Küche über den Pass gibt. Glühwein und genussvolle Gaumenfreuden sollen die Konkurrenz in besinnliche Stimmung versetzen. Ob der Weihnachtskranz schon bald durch den Goldenen Teller ersetzt wird?

Alle verfügbaren Folgen