Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Mataa`s Kitchen", Bremen
Gute Laune, Coolness und außergewöhnliche Küche in einem: In "Mataa's Kitchen" präsentiert Gastgeber Terry eine afrikanisch-asiatische Fusionsküche verpackt in jungem, frischem Ambiente. Der 31-Jährige ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch leidenschaftlicher Rapper. Ob er Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen heute mit seinem Charme um den Finger wickeln kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
