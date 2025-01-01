Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mataa`s Kitchen", Bremen

"Mataa`s Kitchen", Bremen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Mataa`s Kitchen", Bremen

Gute Laune, Coolness und außergewöhnliche Küche in einem: In "Mataa's Kitchen" präsentiert Gastgeber Terry eine afrikanisch-asiatische Fusionsküche verpackt in jungem, frischem Ambiente. Der 31-Jährige ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch leidenschaftlicher Rapper. Ob er Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen heute mit seinem Charme um den Finger wickeln kann?

