Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Dorfkrug by de Marco", Bremen
44 Min.Ab 6
Am letzten Tag in Bremen geht es ins Lokal "Zum Dorfkrug by de Marco". Gast- und Namensgeber Marco ist nicht nur gestandener Koch, sondern waschechter Fleischexperte, der bereits in den besten Steakhäusern der Welt gewirkt hat. Heute wird sich zeigen, ob ihm sein großer Erfahrungsschatz und das richtige Händchen zum Sieg und dem "Goldenen Teller" verhelfen werden.
