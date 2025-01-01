Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Neumanns", Haßfurt
Tim empfängt Profikoch Mike Süsser und die Kollegen in Haßfurt im Familienbetrieb "Neumanns", wo man sich der fränkisch-mediterranen Küche verschrieben hat. Bodenständig und doch zielgerichtet steuert der leidenschaftliche Gastronom den Wochensieg an. Kann er die Konkurrenz am Ende punktemäßig abhängen und für Begeisterung sorgen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
