Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Der heutige Gastwirt Deniz hat schon in vielen Restaurants gekocht und sich mit dem "La Prima Casa" einen Kindheitstraum erfüllt. Die offene Showküche ist das Herz des Lokals, aus der der 33-Jährige gehobene italienische Küche an den Mann und natürlich die Frau bringt. Ob sich Spitzenkoch Mike Süsser und die hungrigen Mitstreiter hier wohlfühlen werden?

