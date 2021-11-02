Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Baroness im Brückenbaron", Bolzhausen

Kabel Eins
Folge vom 02.11.2021
"Baroness im Brückenbaron", Bolzhausen

"Baroness im Brückenbaron", BolzhausenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.11.2021: "Baroness im Brückenbaron", Bolzhausen

44 Min.
Ab 6

Der Startschuss zur Woche in Unterfranken fällt in Bolzhausen im "Baroness im Brückenbaron". Im Doppelpack wollen Latoya und Alexander die Konkurrenz mit einer imposanten Location und regionaler fränkischer Küche umhauen. Kann das Duo den Wettbewerb schon am ersten Tag für sich entscheiden?

