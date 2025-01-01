Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Unfassbar", Viersen
44 Min.Ab 6
Zum Wochenfinale geht es zu Costa Vasilopoulos und seinem "Restaurant Unfassbar". Der aufgedrehte, flippige Gastgeber ist gebürtiger Grieche, gelernter Restaurantfachmann und in der Gastronomie groß geworden. Alles, was er in der Küche zaubert, hat er sich selbst beigebracht und Rezepte ganz nach seinem Geschmack verändert. Ein klares Konzept gibt es nicht, denn Costa bringt auf den Teller, was er gut findet. Ob er mit seiner Art den Profi und die Konkurrenz überzeugt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins