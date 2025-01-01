Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Brunnenbäck", Reichenberg
44 Min.Ab 12
Seit November 2018 schwingt Gastronom Alexander "Alex" Fuchsbauer in seinem Lokal "Zum Brunnenbäck" die Kochlöffel! Moderne fränkische Küche mit mediterranen Einflüssen steht hier auf dem Programm und soll für glückliche Gesichter sorgen. Alex ist hochmotiviert und überzeugt, den goldenen Teller ins Städtchen Reichenberg holen zu können!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins