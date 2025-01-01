Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zum Brunnenbäck", Reichenberg

Kabel Eins
"Zum Brunnenbäck", Reichenberg

"Zum Brunnenbäck", ReichenbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zum Brunnenbäck", Reichenberg

44 Min.Ab 12

Seit November 2018 schwingt Gastronom Alexander "Alex" Fuchsbauer in seinem Lokal "Zum Brunnenbäck" die Kochlöffel! Moderne fränkische Küche mit mediterranen Einflüssen steht hier auf dem Programm und soll für glückliche Gesichter sorgen. Alex ist hochmotiviert und überzeugt, den goldenen Teller ins Städtchen Reichenberg holen zu können!

