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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Café FahrtWind", Hönningen

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"Café FahrtWind", Hönningen

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Café FahrtWind", Hönningen

44 Min.Ab 6

Mirkos Lokal lässt Biker-Herzen höherschlagen. Im "Café FahrtWind" begeistert er seine Gäste mit Pizza, Currywurst, Suppen und hausgemachten Kuchen. Mit seiner Liebe zum Detail verleiht er seinem Lokal einen ganz besonderen Look. Hat Mirko am Ende der Woche womöglich die Nase vorn?

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