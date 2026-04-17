Finale in Mannheim: Levantinische Küche im "Ganush"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.04.2026: Finale in Mannheim: Levantinische Küche im "Ganush"
45 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Am letzten Tag sind wir wieder in Mannheim in Sevtaps Restaurant "Ganush". Hier gibt es levantinische Küche und Gäste kommen hier in den Genuss orientalisch-mediterraner Kultur und Gastfreundschaft. Wer holt sich den Wochensieg in Mannheim/Ludwigshafen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen