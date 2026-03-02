Wochenstart im "Zum Wattkorn": Norddeutsche Küche mit HerzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.03.2026: Wochenstart im "Zum Wattkorn": Norddeutsche Küche mit Herz
45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Wochenstart in Hamburg: Im traditionsreichen „Zum Wattkorn“ treffen 147 Jahre Geschichte auf frische Kochleidenschaft. Seit 20 Jahren steht Tim am Herd und bringt internationale Erfahrung mit – serviert werden hier aber norddeutsche Klassiker. Mit viel Herzblut und einem eingespielten Team will er die Konkurrenz überzeugen. Reicht Tradition mit modernem Twist für den Wochensieg?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen