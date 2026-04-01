Ungelernt aber mit viel Leidenschaft im "Paja's Restaurant" in LudwigshafenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.04.2026: Ungelernt aber mit viel Leidenschaft im "Paja's Restaurant" in Ludwigshafen
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Am dritten Tag geht es nach Ludwigshafen zu Jasmin. Das "Paja's Restaurant" liegt im Stadtteil Maudach direkt an einem Sportplatz. In Jasmins Restaurant trifft deutsch-bürgerliche Küche auf Crossover-Küche. Trifft sie damit auch den Geschmack ihrer Mitstreiter?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen