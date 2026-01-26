Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.01.2026: Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"
45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Zum Wochenstart geht es ins "Zum Ventil" nach Kirchen (Sieg). Hier hat Gastgeber Felix Anfang 2024 seinen Traum vom eigenen Restaurant umgesetzt. Das Lokal kombiniert bodenständige deutsche Küche mit gemütlichem Charme und lokaler Handschrift. Das Herzstück: eine ehrliche Karte mit regionalen Klassikern und hausgemachten Spezialitäten. Die Atmosphäre: familiär und herzlich. Kann das Ventil mit Tradition und Bodenhaftung die Konkurrenz überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen